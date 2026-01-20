Referendum separazione delle carriere | contro la propaganda di governo serve una campagna d’informazione capillare

Il referendum sulla separazione delle carriere è un momento importante per il nostro sistema democratico. Per una scelta consapevole, è necessario un’informazione accurata e diffusa, che chiarisca gli aspetti fondamentali della riforma. In un contesto di propaganda, una campagna di comunicazione capillare è essenziale per garantire ai cittadini dati chiari e obiettivi, contribuendo a un dibattito informato e responsabile.

La prossima scadenza referendaria rappresenta un evento fondamentale per il futuro della democrazia in Italia. Il progetto controriformatore del governo Meloni ha messo nel mirino un caposaldo dell’assetto costituzionale, l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Si vuole ridimensionare fino ad annullare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, l’organo fondamentale di controllo di legalità e di rispetto dei diritti, alla base della nostra come di ogni democrazia liberale, fondata sulla Costituzione, adottata dalla Repubblica sorta dalla caduta del fascismo e dalla tragica sconfitta nella seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum separazione delle carriere: contro la propaganda di governo serve una campagna d’informazione capillare Leggi anche: Referendum, già più di ventimila firme contro il piano del governo sulla separazione delle carriere Referendum giustizia, la separazione delle carriere è un gesto liberale e anti-fascista, votare "sì" non significa approvare governo MeloniA marzo, gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia che mira a rafforzare la separazione delle carriere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Riforma della Giustizia, online la raccolta firme per il referendum promosso dalla società civile. Il referendum sulla separazione delle carriere in magistratura - Già la materia non è in sé particolarmente accessibile, ma il modo in cui ci si sta avvicinando al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati (chiamiamolo così per semplificare) sembra ... difesapopolo.it Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggi - Il fronte del Sì al referendum sulla riforma della giustizia è in vantaggio su quello del No. O almeno è quello che emerge dagli ultimi sondaggi che hanno sondato l’opinione degli italiani sulla ... fanpage.it Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si LabTv. . A marzo probabile il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Magistrati e Associazione Nazionale Magistrati ribadiscono: è un rischio per l’indipendenza della giustizia. Sulla posizione del “sì” gli avvocati sottolineano garanzie proce facebook È la conferma che il referendum per la separazione delle carriere parla a tutto il Paese, non solo una parte. x.com

