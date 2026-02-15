L' artista Mimmo Sarchiapone dona venti opere al Piccolo museo dei trabocchi

Mimmo Sarchiapone ha deciso di donare venti delle sue opere al Piccolo museo dei trabocchi di Rocca San Giovanni, per valorizzare il patrimonio locale. L'artista, noto per le sue creazioni grafiche, ha scelto di mettere a disposizione pezzi che ritraggono i trabocchi e un’illustrazione dedicata all’Eremo Dannunziano, con l’obiettivo di arricchire l’esposizione e coinvolgere i visitatori.

A Rocca San Giovanni l'artista Mimmo Sarchiapone ha donato venti opere grafiche - diciannove dedicate ai Trabocchi e una all'Eremo Dannunziano - al Piccolo museo dei trabocchi. La consegna è avvenuta sabato mattina alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vicesindaco Erminio Verì, dell'assessore alla Cultura Carmelita Caravaggio, del direttore del museo Marcello Borrone, del presidente del Flag Costa dei Trabocchi Franco Ricci, del dirigente del Servizio sviluppo locale ed Economia ittica Regione Abruzzo Francesco Di Filippo, del Maestro Sarchiapone e dell'avvocato Antonello De Rosa.