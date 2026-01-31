Valledolmo artista dona busto in ferro alla caserma dei carabinieri

Un artista di Valledolmo ha regalato un busto in ferro ai carabinieri del paese. Enzo Sciavolino ha rappresentato un carabiniere in uniforme speciale, ma in versione più piccola. La donazione è arrivata questa mattina e ha già suscitato l’interesse di molti cittadini.

L’artista Enzo Sciavolino ha donato alla caserma dei carabinieri di Valledolmo un busto in ferro raffigurante un carabiniere in grande uniforme speciale ridotta. Presenti alla cerimonia, oltre alle autorità civili, anche una delegazione delle scuole medie e superiori di quel centro e una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Valledolmo Carabinieri Vaga nudo e lascia droga davanti alla caserma dei carabinieri, 43enne denunciato Un uomo di 43 anni si è presentato senza vestiti alla caserma dei carabinieri, lasciando davanti all’ingresso alcune sostanze stupefacenti. Bambini alla scoperta del mondo dei carabinieri: il ciclo di incontri in caserma Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Valledolmo Carabinieri Argomenti discussi: Valledolmo, l’artista Enzo Sciavolino dona un busto ai carabinieri: segno di stima e memoria; Valledolmo (PA) – Cerimonia di consegna di un busto in ferro realizzato dall’artista locale Enzo Sciavolino. Valledolmo, l'artista Enzo Sciavolino dona un busto ai carabinieri: segno di stima e memoria Leggi la notizia nei commenti https://www.madoniepress.it/2026/01/31/valledolmo-lartista-enzo-sciavolino-dona-un-busto-ai-carabinieri-segno-di-stima-e-memoria/ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.