58 opere dell' artista Sighanda in mostra a Palazzo dei Priori di Viterbo | tutte le info

58 opere dell' artista Sighanda in mostra a Palazzo dei Priori di Viterbo
Scopri la straordinaria mostra personale di Sighanda, artista italo-svizzera, ospitata a Palazzo dei Priori di Viterbo. Dal 19 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026, nelle sale del piano terra, saranno esposte 58 opere che rivelano la sua visione artistica unica. Curata dalla storica dell’arte Barbara Aniello, questa esposizione offre un’occasione imperdibile per immergersi nel talento e nella creatività dell’artista.
Dal 19 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026 nelle sale del piano terra di palazzo dei Priori è allestita la mostra personale dell'artista italo-svizzera Sighanda, a cura della storica dell'arte viterbese Barbara Aniello. L'esposizione, dal titolo "Purpurea lux", presenta ben 58 opere
“Purpurea Lux”, la mostra dell’artista italo-svizzera Sighanda, curata dalla storica dell’arte Barbara Aniello a Palazzo dei Priori; La mostra Purpurea Lux arriva nelle sale di Palazzo dei Priori.
