Questa mattina a Downing Street, il primo ministro britannico Keir Starmer ha convocato la sua prima riunione di Gabinetto dopo settimane di pressioni e richieste di dimissioni. La riunione si è svolta in un clima teso, ma al momento non ci sono segnali concreti di una crisi immediata. Tuttavia, la posizione di Starmer rimane fragile, e l’incertezza sul suo futuro politico continua a dominare le ultime notizie da Londra.

(LaPresse) – Il premier britannico Keir Starmer ha presieduto martedì mattina la sua prima riunione di Gabinetto dopo il pressing per le sue dimissioni, scenario che sembra al momento scongiurato ma la posizione del primo ministro resta instabile.Al termine il partito laburista ha diffuso un comunicato in cui si afferma: “Il Primo Ministro ha ringraziato il governo per il sostegno, affermando che sono forti e uniti e ha affermato che il governo continuerà a concentrarsi incessantemente sulle priorità del popolo britannico, tra cui la lotta al costo della vita”. I ministri sono arrivati a Downing Street per la riunione settimanale, nelle immagini la ministra dell’Interno Shabana Mahmood, la leader dei deputati laburisti Lucy Powell, il ministro dell’Energia Ed Miliband e quello del commercio Peter Kyle, che non rispondono alle domande dei giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, i ministri arrivano a Downing Street per riunione con Starmer in bilico

Il primo ministro britannico Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione.

