L’arco dell’amore di Melendugno crolla per il maltempo devastazione dopo il ciclone di San Valentino

Il forte maltempo di questa notte ha causato il crollo dell’arco dell’amore a Melendugno, nel Salento, a causa delle intense onde generate dal ciclone di San Valentino. La struttura, simbolo della zona, si è sgretolata sotto la forza delle onde, lasciando un vuoto tra i faraglioni che attirano molti visitatori ogni anno. I residenti hanno assistito impotenti alla scena, mentre le autorità hanno già avviato le verifiche sui danni e sulla sicurezza dell’area.

Roma, 15 febbraio 2026 – Il ciclone di san Valentino  devasta l’Italia e, tra i tanti danni arrecati, cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento. " È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera", commenta il sindaco Maurizio Cisternino ricordando come la struttura naturale sia apparsa anche in spot pubblicitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

