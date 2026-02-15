L’arco dell’amore di Melendugno crolla per il maltempo devastazione dopo il ciclone di San Valentino

Il forte maltempo di questa notte ha causato il crollo dell’arco dell’amore a Melendugno, nel Salento, a causa delle intense onde generate dal ciclone di San Valentino. La struttura, simbolo della zona, si è sgretolata sotto la forza delle onde, lasciando un vuoto tra i faraglioni che attirano molti visitatori ogni anno. I residenti hanno assistito impotenti alla scena, mentre le autorità hanno già avviato le verifiche sui danni e sulla sicurezza dell’area.

Roma, 15 febbraio 2026 – Il ciclone di san Valentino devasta l'Italia e, tra i tanti danni arrecati, cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento. " È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera", commenta il sindaco Maurizio Cisternino ricordando come la struttura naturale sia apparsa anche in spot pubblicitari. Crolla l'arco naturale di Sant'Andrea, conosciuto come «arco dell'amore». L'erosione cancella la cartolina del SalentoMELENDUGNO - La furia del maltempo non ha dato tregua alla costa adriatica. Sotto la pioggia forte di questi giorni la struttura rocciosa ...