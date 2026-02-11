Maltempo a oltranza | in arrivo il ciclone di San Valentino

Una nuova perturbazione sta portando maltempo su tutta l’Italia. La notte ha portato un ciclone che si farà sentire ancora oggi, con pioggia e vento forte, soprattutto al sud e lungo le coste tirreniche. Le condizioni climatiche rimangono instabili e il rischio di intensificazioni non si esclude.

"L'ennesima perturbazione, giunta nella notte, rinnoverà nel corso di oggi il maltempo su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche, specie meridionali". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: "Nella giornata di giovedì il maltempo insisterà soprattutto sulle regioni tirreniche e al Sud, con piogge e temporali anche intensi."

