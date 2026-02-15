Arco dell' amore di Melendugno si sbriciola in mare faraglioni degli innamorati distrutti a San Valentino
L'arco dell'amore di Melendugno si è sgretolato a causa di un’ondata di maltempo, che ha distrutto i faraglioni degli innamorati a San Valentino. La forte mareggiata ha causato il crollo della formazione rocciosa, nota per la sua bellezza e popolarità tra i visitatori. Un'onda particolarmente potente ha eroso le strutture, lasciando un vuoto tra le rocce che attirano molti turisti ogni anno.
Crolla in mare uno dei punti di riferimento più riconoscibili del litorale salentino e simbolo degli innamorati: l‘Arco dell’amore di Melendugno. L’iconica e imponente formazione rocciosa dei faraglioni di Sant’Andrea è stata cancellata nel giorno di San Valentino dalle violenti mareggiate che hanno colpito il tratto della costa pugliese. Il crollo dell’arco dell’amore La distruzione dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea è stata infatti causata dalla forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha investito la Puglia e tutto il Meridione. La volta naturale si è sgretolata sotto la pioggia e i colpi delle violente onde portate dalla burrasca, che si sono infrante sulla formazione rocciosa fino a devastare la cartolina di mare cristallino tra le più famose d’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
