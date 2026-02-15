Lara Della Mea ha ammesso di aver sbagliato sui dossi durante il gigante femminile di sci alpino a Milano Cortina 2026, causando un rallentamento nella sua gara. La sciatrice italiana ha mostrato un buon passo nella prima manche, ma un errore su un tratto impegnativo ha compromesso il suo risultato. Durante la corsa, Della Mea ha sottolineato l'importanza di fare la differenza in quei punti critici. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nel prosieguo della competizione.

Una performance tutto sommato positiva per la Lara Della Mea. L’azzurra si è resa artefice di una prima manche di alto livello in occasione del gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, commettendo però una sbavatura che ha rallentato non poco la sua corsa. Nello specifico la nativa di Tarvisio per metà della prova ha sciato con sicurezza e velocità, salvo poi commettere un errore netto di linea prima di Rumerlo, chiudendo così momentaneamente al di fuori della top 10 ma rimanendo in corsa per i piazzamenti di lusso. Una volta arrivata in zona mista, l a classe 99 ha commentato quanto fatto: “ Purtroppo oggi la pista è molto facile, così come la neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Lara Della Mea: “Si deve fare la differenza sui dossi, ho sbagliato”

Lara Della Mea si sta affermando nel mondo dello sci alpino, avvicinandosi alle prime 15 della WCSL in slalom e puntando alle Olimpiadi.

