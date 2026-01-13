Durante lo slalom speciale di Coppa del Mondo a Flachau, Lara Della Mea e Martina Peterlini si sono classificate rispettivamente 11ª e 16ª, rappresentando un risultato positivo per lo sci italiano. Lara Della Mea ha commentato di aver commesso troppi errori nella prima manche, mentre Peterlini ha definito la gara “strana”. Entrambe le atlete hanno mostrato segnali di crescita in una competizione caratterizzata da molte difficoltà.

Due italiane in top-20 nello slalom speciale di Coppa del Mondo a Flachau. Un risultato che può essere sicuramente confortante per il clan tricolore in terra austriaca, con Lara Della Mea e Martina Peterlini rispettivamente undicesima e sedicesima nella giornata del successo di Mikaela Shiffrin. Le parole della migliore delle azzurre: “Sono soddisfatta della seconda manche, non della prima perché ho fatto troppi errori e non mi sono mossa abbastanza, ma nella seconda ho fatto una bella manche. Non è stata una gara facile: i dossi sono difficili da interpretare e mantenere ritmo e velocità non è facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lara Della Mea: "Nella prima manche ho fatto troppi errori". Peterlini: "Gara strana"

La prima dello slalom di Flachau è di Shiffrin; Moltzan e Truppe nella scia; Della Mea è 19/a, Peterlini 20/a - Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom di Flachau, in Austria: 56"22 per la statunitense leader della classifica generale e di specialità che a metà gara vanta un margine di 19 centesimi ... fisi.org