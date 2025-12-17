Che ci fa uno come Osimhen in Turchia? e il Guardian lo mette al 46° posto della sua top 100

Il Guardian ha pubblicato la sua classifica dei 100 migliori giocatori del 2025, posizionando Victor Osimhen al 46º posto. L’attaccante del Napoli, che due anni fa era al nono posto, è stato riconosciuto per il suo ruolo chiave nella conquista dello scudetto, anche se la sua posizione è notevolmente scesa rispetto al passato.

© Ilnapolista.it - "Che ci fa uno come Osimhen in Turchia?", e il Guardian lo mette al 46° posto della sua top 100 Il Guardian continua a svelare la sua top 100 dei migliori giocatori del 2025. Tra le posizioni 41 e 70 non ci sono calciatori del Napoli, ma c'è l'ex Osimhen al 46esimo posto, che – scrive il giornale inglese – "era al nono posto solo due anni fa, dopo aver guidato il Napoli alla conquista del titolo di Serie A. È quindi un po' sorprendente che si sia trasferito nel campionato turco l'anno scorso, e ancora più strano che vi sia rimasto per tutto il 2025. La sua forma a soli 26 anni suggerisce che sia degno di giocare per un top club, anche se il Galatasaray potrebbe sostenere che sia proprio così.

