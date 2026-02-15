Lagarde | Ue più forte in tempi crisi
Christine Lagarde ha affermato che l’Unione europea si sta rafforzando durante questa fase di crisi, sottolineando come la crescita continui nonostante le difficoltà economiche. La presidente della Bce ha evidenziato che, grazie alle politiche messe in atto, l’Europa sta attraversando un momento di resistenza e solidità. Durante il vertice di Monaco, ha aggiunto che questa forza si traduce in una maggiore stabilità per i paesi membri.
12.00 "L'Europa cresce in tempi di crisi. E' più forte e si rafforza".Così Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), al vertice di Monaco. "Sono state menzionate due crisi. Ne aggiungo una terza: il calcio nel sedere che abbiamo ricevuto dopo il cambio di atteggiamento di Trump nei confronti dell'Europa. Questo avvicina molto i leader Ue e i decisori politici, e questo deve continuare", ha detto. Poi: "I mercati non sempre sbagliano. Dalla quantità di denaro investito nei settori chiave, il denaro sta arrivando".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ue, Christine Lagarde: “L’Europa si rafforza in tempi di crisi”
Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha affermato che l’Europa si rafforza durante le crisi, anche grazie alle politiche di stimolo adottate negli ultimi anni.
Meloni spinge per una Ue più forte: competitività, energia e risposta alle crisi globali in agenda.
La Premier Giorgia Meloni ha chiesto all’Europa di muoversi più velocemente su questioni come competitività e energia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Euro digitale, via libera dell’Eurocamera: Essenziale per la sovranità Ue; Bce, il 2026 si apre con una nuova pausa sui tassi. Ma Lagarde guarda al cambio euro/dollaro; Il faro di Lagarde sul dollaro debole. Per ora è nella media, ma lo teniamo d'occhio; Tassi invariati: Lagarde vede il traguardo dell'inflazione ma avverte sui rischi esterni.
Lagarde (Bce), l'Europa cresce e si rafforza in tempi di crisiSe leggi i padri fondatori, tutti dicono la stessa cosa: l'Europa cresce in tempi di crisi, l'Europa è più forte e migliora insieme in tempi di crisi. (ANSA) ... ansa.it
***Ue: Lagarde, Europa piu' forte, si rafforza in tempi di crisi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - L'Europa cresce in tempi di crisi, l'Europa e' piu' forte e migliora insieme in tempi di crisi. Lei ... ilsole24ore.com
Trump scarica il Bitcoin; Le banche zavorrano il Ftse Mib; Banco Bpm, maxi utili a 2,08 miliardi; Lagarde non teme l’euro forte; Pirelli boccia l’idea di scorporo: Cyber Tyre resterà integrata; Leonardo ha 11.000 soci in casa; Nucleare, corsa da 46 miliardi; Nuov facebook