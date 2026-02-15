Lagarde | Ue più forte in tempi crisi

Christine Lagarde ha affermato che l’Unione europea si sta rafforzando durante questa fase di crisi, sottolineando come la crescita continui nonostante le difficoltà economiche. La presidente della Bce ha evidenziato che, grazie alle politiche messe in atto, l’Europa sta attraversando un momento di resistenza e solidità. Durante il vertice di Monaco, ha aggiunto che questa forza si traduce in una maggiore stabilità per i paesi membri.

12.00 "L'Europa cresce in tempi di crisi. E' più forte e si rafforza".Così Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), al vertice di Monaco. "Sono state menzionate due crisi. Ne aggiungo una terza: il calcio nel sedere che abbiamo ricevuto dopo il cambio di atteggiamento di Trump nei confronti dell'Europa. Questo avvicina molto i leader Ue e i decisori politici, e questo deve continuare", ha detto. Poi: "I mercati non sempre sbagliano. Dalla quantità di denaro investito nei settori chiave, il denaro sta arrivando".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Premier Giorgia Meloni ha chiesto all’Europa di muoversi più velocemente su questioni come competitività e energia.

