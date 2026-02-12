Meloni spinge per una Ue più forte | competitività energia e risposta alle crisi globali in agenda

La Premier Giorgia Meloni ha chiesto all’Europa di muoversi più velocemente su questioni come competitività e energia. Durante il vertice a Bruxelles, Meloni ha spinto affinché l’Unione Europea prenda decisioni più rapide per affrontare le sfide globali. Ha sottolineato la necessità di risposte concrete, puntando su un’Europa più forte e pronta a reagire alle crisi.

Meloni all'Ue: Competitività ed Energia, l'Europa acceleri per affrontare le sfide globali. Bruxelles – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sollecitato un'accelerazione delle politiche europee in materia di competitività e sicurezza energetica durante il vertice di oggi. L'appello, giunto in un contesto internazionale segnato da tensioni economiche e geopolitiche, mira a rafforzare la capacità dell'Unione Europea di affrontare sfide complesse come la crisi del cacao in Ghana, le conseguenze del ciclone Gezani a Madagascar e le dinamiche digitali in Russia. La Competitività come Priorità Strategica.

