Ue Christine Lagarde | L’Europa si rafforza in tempi di crisi

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha affermato che l’Europa si rafforza durante le crisi, anche grazie alle politiche di stimolo adottate negli ultimi anni. Durante un evento a Monaco, ha sottolineato come l’economia europea abbia mostrato segnali di resilienza, nonostante le sfide globali. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui molti paesi stanno affrontando tensioni finanziarie e inflazione crescente.

“ L’Europa cresce in tempi di crisi. L’Europa è più forte, si rafforza in tempi di crisi”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durante un panel alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Sono state menzionate due crisi. Ne aggiungerei una terza, ovvero il calcio nel sedere che tutti abbiamo ricevuto a seguito del cambio di atteggiamento del presidente Trump nei confronti dell’Europa. Non sto liquidando la questione, sto solo dicendo che questo è ciò che sta accadendo in questo momento, e che avvicina molto i leader europei e i decisori politici, e questo deve continuare”; ha detto ancora Lagarde, sottolineando che “i mercati non sempre sbagliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

