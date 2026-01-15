Bce | Rafforzare l’area euro e la sua economia

Il Consiglio direttivo della Bce evidenzia l’importanza di rafforzare l’area euro e la sua economia, soprattutto in un contesto geopolitico complesso. L’obiettivo è garantire stabilità e crescita sostenibile, affrontando le sfide attuali con strategie mirate. Queste iniziative sono fondamentali per sostenere il benessere delle economie dell’area e mantenere l’equilibrio finanziario a livello continentale.

"Nell'attuale panorama geopolitico il Consiglio direttivo della Bce sottolinea l'urgente necessità di rafforzare l'area dell'euro e la sua economia ". E' l'indicazione contenuta nell'ultimo bollettino della Banca centrale europea. Riforme per favorire la crescita. Il Consiglio direttivo della Bce "accoglie con favore l'invito rivolto dalla commissione Europea ai governi affinché diano priorità alla sostenibilità delle finanze pubbliche, agli investimenti strategici e a riforme strutturali volte a favorire la crescita ". Sfruttare il potenziale del mercato unico. Secondo la Banca centrale europea " sfruttare appieno il potenziale del mercato unico è fondamentale ".

