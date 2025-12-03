Ruba un superalcolico ma è ubriaco e si fa scoprire subito | ladro denunciato dopo pochi minuti

FALCONARA - Esce dal supermercato visibilmente ubriaco, gli agenti si insospettiscono e, dai controlli, emerge che l’uomo aveva appena rubato una bottiglia di superalcolico dall’attività commerciale. E’ stato denunciato dalla polizia locale di Falconara un cittadino slovacco di 50 anni, già noto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ubriaco ruba alcolici al supermercato, 50enne denunciato e multato - Ubriaco ruba una bottiglia di superalcolici dallo scaffale del supermercato. Riporta espansionetv.it

