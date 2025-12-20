Il furto in appartamento fallisce ladro in fuga fermato e arrestato dalla polizia

Con un complice tenta di portare via la cassaforte da un appartamento, ma viene interrotto e si dà alla fuga. La polizia però lo ferma e lo arresta per furto: nella sua auto, infatti, gli agenti hanno trovato attrezzi da scasso.É successo nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre, a Gravellona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

