I ladri nella stessa casa due volte in sei giorni

Due tentativi di furto nello stesso appartamento a distanza di soli sei giorni. I ladri sono entrati nella villetta a schiera di viale Giovanni XXIII a Tolentino, ma sono stati messi in fuga sia nel primo che nel secondo tentativo. La famiglia residente è ormai esasperata e chiede interventi rapidi delle forze dell’ordine.

Doppio tentativo di furto a distanza di sei giorni nella stessa abitazione, una villetta a schiera in viale Giovanni XXIII a Tolentino. È avvenuto sempre intorno alle 18, con lo stesso copione. I malviventi sono passati dal giardino sul retro. La prima volta, venerdì scorso, hanno rotto la finestra del bagno; quando però si sono accorti che all’interno c’era la proprietaria, sono scappati scappati prima di entrare. La donna li avrebbe visti darsela a gambe. Il secondo episodio l’altro ieri, forzando un’altra finestra. In questo caso c’era il marito in casa, e quando i malviventi hanno sentito i rumori sono fuggiti ancora a mani vuote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ladri nella stessa casa due volte in sei giorni Approfondimenti su Tolentino Villetta Lotto, centrate quattro vincite in due giorni nella stessa ricevitoria per un totale di 100mila euro Due minori arrestati in due giorni diversi nella stessa crack room: la piazza di spaccio era di nuovo attiva dopo 24 ore La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 5 tips utili su 99 notti nella foresta #roblox #perte #foryou #fyp #viral Ultime notizie su Tolentino Villetta Argomenti discussi: I ladri nella stessa casa due volte in sei giorni; Furti sui furgoni dei corrieri, come agivano i ladri: la merce sui carrelli, poi la spartizione in auto; Serie di furti alla Murrina. Patteggiano; Scopre i ladri in casa, aggredita una ragazza. La madre: Ce li siamo trovati in camera, mezzora di terrore. Inseguono i ladri per bloccarli: presi a sassateCONEGLIANO/SUSEGANA (TREVISO) - Raid di furti nelle zone residenziali: prese di mira villette e appartamenti, svuotati di ori, denari e armi. Martedì pomeriggio, nella stessa giornata ... ilgazzettino.it Tornano i ladri che colpiscono nelle case prima di cena: furto in villetta nella solita zonaTornano i ladri che colpiscono nelle case prima dell'ora di cena. Più o meno nella stessa zona. I malviventi sono entrati in azione giovedì 29 gennaio a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Nel mirino una ... corrierediarezzo.it Tentato furto nella notte: stessa banda in azione dopo il colpo fallito da #NapolitanoStore di Cardito. Anche ad #Angri, da Smart Click in via delle Fontane, i ladri scappano come si vede dalle immagini delle telecamere. Una situazione che per commercianti e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.