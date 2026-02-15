ladri acrobati in azione blitz a due passi dai carabinieri

Fano, 15 febbraio 2026 – Furto in casa a due passi dagli alloggi dei carabinieri: ladri acrobati in azione mentre il marito dorme davanti alla tv. Paura, venerdì sera, in via Vittorio Veneto. I malviventi sono entrati dal lato più buio del giardino dell’abitazione in cui Francesco Giovanelli, 74 anni, ex dirigente del Comune di Fano, vive insieme alla moglie Patrizia Mignani, 72 anni. Si sono arrampicati come acrobati tra grondaia e cancelletto, hanno scavalcato un muro di quattro metri e in cinque minuti netti hanno svuotato cassetti e armadi. Tutto questo a pochissimi metri dagli alloggi dei carabinieri, mentre il proprietario di casa si era assopito davanti alla tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due appartamenti sono stati svaligiati questa notte a Porto San Giorgio.

Nelle ultime ore, si sono verificati furti notturni presso due istituti scolastici a Capua.

Avellino, ancora furti a contrada S.Eustachio e e Pennini: in azione i ladri acrobatiLadri scatenati ad Avellino. Furti messi a segno a Sant’Eustachio e zona Pennini, dove i residenti sono esasperati e invocano più controlli. Una squadra di ladri acrobati e incappucciati si sono i ... corriereirpinia.it

Ladri acrobati in azione sulla grondaia a Passo Varano, scappano con soldi e gioielliANCONA Torna l’allarme per i furti nel capoluogo dorico. Un altro colpo, l’ennesimo, è stato messo a segno nel pomeriggio di domenica. Questa volta i malviventi sono entrati ... corriereadriatico.it

