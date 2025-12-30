Ladri ' acrobati' in azione colpiti due istituti scolastici

Nelle ultime ore, si sono verificati furti notturni presso due istituti scolastici a Capua. Sia il Liceo Statale ‘Salvatore Pizzi’ che l'Istituto Tecnico Statale ‘Giulio Cesare Falco’ sono stati oggetto di atti illeciti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.

Raid notturni negli istituti scolastici capuani. Sono stati colpiti sia il Liceo Statale 'Salvatore Pizzi' sia l'Istituto Tecnico Statale 'Giulio Cesare Falco'.Nel plesso scolastico di Piazza Umberto I, i malviventi approfittando dei ponteggi per dei lavori in corso presso l'istituto si sono.

