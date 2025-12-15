Ricerca oncologica allo IOV due progetti selezionati a livello nazionale
Lo IOV di Padova si distingue nel panorama della ricerca oncologica, aggiudicandosi due progetti selezionati a livello nazionale grazie al bando “Roche per la ricerca clinica”. Questi progetti, finanziati senza sponsorship, coinvolgono figure chiave come Data Manager e Infermieri di Ricerca, contribuendo allo sviluppo di innovazioni nel campo della lotta contro il cancro.
L’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova si è aggiudicato il bando nazionale “Roche per la ricerca clinica - A supporto delle figure di Data Manager e Infermieri di Ricerca”, ottenendo il finanziamento di due progetti di ricerca clinica non sponsorizzata.Le proposte selezionate riguardano. Padovaoggi.it
