Galleria dell’Accademia concerto e reading teatrale col Trio Thesan

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha promosso un intenso programma di eventi celebrativi nel 2025. Tra concerti e reading teatrali, il Trio Thesan Firenze partecipa il 10 dicembre 2025 a un appuntamento dedicato alla grandezza dell'artista e alla sua eredità culturale.

Firenze, 10 dicembre 2025 - Si avviano a conclusione le celebrazioni per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, che la Galleria dellAccademia di Firenze ha festeggiato nel 2025 con un ricco programma di eventi e iniziative. Un percorso pensato per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento, attraverso diversi linguaggi: poesia, musica, teatro e arti figurative. L’ultimo appuntamento de L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475–2025 si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 18  (ingresso libero a partire dalle 17.30), in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, e sarà dedicato alla musica e alla poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galleria dell’Accademia, concerto e reading teatrale col Trio Thesan