Galleria dell’Accademia concerto e reading teatrale col Trio Thesan

In occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha promosso un intenso programma di eventi celebrativi nel 2025. Tra concerti e reading teatrali, il Trio Thesan Firenze partecipa il 10 dicembre 2025 a un appuntamento dedicato alla grandezza dell'artista e alla sua eredità culturale.

Firenze, 10 dicembre 2025 - Si avviano a conclusione le celebrazioni per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, che la Galleria dell’Accademia di Firenze ha festeggiato nel 2025 con un ricco programma di eventi e iniziative. Un percorso pensato per mettere in luce la straordinaria attualità di uno dei più significativi protagonisti del Rinascimento, attraverso diversi linguaggi: poesia, musica, teatro e arti figurative. L’ultimo appuntamento de L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475–2025 si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 18 (ingresso libero a partire dalle 17.30), in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, e sarà dedicato alla musica e alla poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galleria dell’Accademia, concerto e reading teatrale col Trio Thesan

