’La voce del sangue’ con Pasqualone

Matteo Pasqualone partecipa a un incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si svolgerà domani alle 16 nella Legnaia di Casa Moretti. Pasqualone parlerà della sua esperienza con il libro ‘La voce del sangue’, raccontando come le sue radici familiari abbiano influenzato la sua scrittura. L’evento si svolge in un ambiente intimo e accogliente, ideale per ascoltare storie personali e scoprire il lato più autentico dell’autore.
Matteo Pasqualone è il protagonista dell’incontro organizzato dall’ Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani, alle 16, nella Legnaia di Casa Moretti. Sarà presentato il libro " La voce del sangue ", un noir scritto interamente in versi, dove, attraverso una polifonia di voci e situazioni, s’indaga su un omicidio che ha scosso Cesenatico. Il testo ruota attorno ad un cadavere rinvenuto sulla spiaggia di fronte al grattacielo, dove la vittima sul collo ha i segni inequivocabili di un strangolamento. Iniziano così le indagini, ma i personaggi appaiono in modo fumoso, come la nebbia salmastra di novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
