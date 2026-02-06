Bando ufficio stampa Riuniti Pasqualone difende la Commissione e chiarisce | Ecco perché firmo i comunicati

Il commissario del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, sceglie di rispondere attraverso un comunicato stampa. Lo fa per difendere la gestione del bando per un nuovo specialista in comunicazione e per chiarire i motivi di alcune decisioni prese. Pasqualone spiega perché firma i comunicati e ribadisce la correttezza del procedimento, dopo le accuse arrivate dall’Ordine dei Giornalisti e da Assostampa. La polemica resta aperta, ma lui insiste sulla trasparenza e sulla volontà di rispettare le regole.

Il commissario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone, affida a un comunicato stampa la replica all'Ordine dei Giornalisti e ad Assostampa, all'indomani delle forti accuse formulate in merito al concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale bandito dai Riuniti e.

