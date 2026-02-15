La vita che abbiamo è per condividere L' omelia del vescovo per la Madonna del Conforto

Il vescovo ha detto che la vita che viviamo serve a condividere, e ha usato la Madonna del Conforto come esempio. Per lui, l’obiettivo è aprire le porte a chi viene da zone di guerra come Gaza, l’Ucraina e alcune parti dell’Africa. Ha invitato le persone a sedersi insieme, anche se sono nemici tra loro, e ha sottolineato che spesso non riusciamo ancora a farlo davvero. Durante l’omelia, ha spiegato che solo così si può trovare un vero senso di solidarietà.

Migliavacca: "La ricchezza dell'amicizia è balsamo della nostra esistenza. Anche chi proviene dai luoghi come Gaza, l'Ucraina o nei paesi in guerra dell'Africa, possono sedere alla nostra tavola. Un pensiero per Fontana: che possa far festa con noi" “Facciamo spazio amici, perché vogliamo far arrivare alla nostra tavola gente proveniente da luoghi di guerra, Gaza, l’Ucraina, popolazioni africane, ma possono sedere con noi solo se ci sono da ogni parte in conflitto, anche i nemici tra di loro.e si scopre che se non si è ancora capaci di guardarsi negli occhi si può cominciare a stare alla stessa tavola e scoprirsi, pian piano, diversi, avversari, ma umani”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Madonna del Conforto, l'ordinanza che vieta la somministrazione di cibo e bevande da asporto Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta di vendere cibo e bevande da asporto durante la festa della Madonna del Conforto, in risposta alle preoccupazioni sulla congestione e i rifiuti nelle zone della celebrazione. I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiata Sabato 7 febbraio, alle 15, i fedeli e gli appassionati di sport si ritroveranno al Centro Sportivo Italiano di Arezzo per una passeggiata ai luoghi della Madonna del Conforto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donegà: l’ultima volta con il CTF e la nuova vita che inizia; Olimpiadi, perché abbiamo il dovere di chiedere conto della legacy; Papa Leone XIV: Una vita di link senza relazione o di like senza affetto ci delude, perché siamo fatti per la verità: quando manca, ne soffriamo.; Un cuore che ascolta in un luogo deserto. Omelia nella giornata della Vita Consacrata. Bormolini: Abbiamo escluso la morte, ma così abbiamo smarrito la vitaL’opposto della vita non è morire, ma non amare. La morte fisica è parte della vita, ne è un fenomeno interno: come il sole che tramonta e poi risorge, il bosco che muore in autunno per rinascere in ... agensir.it Nella festa della Madonna di Lourdes e nella Giornata Mondiale del Malato, Papa Leone XIV ci ricorda il bellissimo esempio di Maria: Lei ci insegna a soffrire con amore, ad accompagnare chi è nel dolore e a consegnare tutta la nostra vita nelle mani del facebook #alRiparo dal logorio della vita moderna. Botticelli, Madonna col bambino x.com