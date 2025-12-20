Di Segni invita Papa Leone XIV in Sinagoga | Il dialogo tra ebrei e cattolici è fondamentale
Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma, invita Papa Leone XIV in Sinagoga, 39 anni dopo la prima, storica e commovente visita di Giovanni Paolo II con il rabbino Toaff. E predica un dialogo interreligioso che coinvolga anche il mondo musulmano. Le parole del Rabbino capo. Tra cattolici ed ebrei occorre “ricreare un clima Di rapporti cordiali, vedere veramente cosa si possa fare insieme e costruire insieme”, così Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma. “Più dei documenti teologici – ha spiegato Di Segni – in passato ha inciso molto di più un gesto come quello che fece Giovanni Paolo II, e poi i Papi che sono venuti dopo di lui, che è quello della visita a una Sinagoga”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Re Carlo e Papa Leone XIV, preghiera storica: si riapre il dialogo tra le Chiese
Leggi anche: Papa Leone XIV: “Pace possibile grazie a dialogo tra cristiani e altre fedi”
Natale sobrio e solidale: l'appello di Papa Leone XIV; Sessant’anni di Nostra aetate, Di Segni: “Il dialogo è un work in progress”; Papa Leone e il no allo shopping dopante' di Natale; Papa Leone sul Natale: Evitiamo lo shopping dopante, invitiamo a cena un povero o una persona sola.
Papa Leone convoca il Concistoro: cos'è, la data e perché è importante - Nell'ultima udienza giubilare in piazza San Pietro, Papa Leone ha invitato a portare in preghiera il grido della ... leggo.it
Natale sobrio e solidale: l'appello di Papa Leone XIV - Il Pontefice esorta a evitare lo "shopping dopante" e a trasformare i doni in segni di bellezza e speranza. italiaoggi.it
Fontana incontra il Papa, 'un onore, dal Natale speranza che invita alla pace' - "È stato per me un onore e una profonda gioia incontrare oggi, in udienza privata, il Santo Padre, a pochi giorni dal Natale. ansa.it
Ogni volta la presenza di Zaccaria ci invita a riflettere: preghiamo senza crederci fino in fondo, Dio ci viene incontro con segni e non riusciamo a vederli, la vita ci benedice e noi continuiamo a restare smarriti chiedendoci cosa fare…solo il silenzio, talvolta forz - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.