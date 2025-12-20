Di Segni invita Papa Leone XIV in Sinagoga | Il dialogo tra ebrei e cattolici è fondamentale

Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma, invita Papa Leone XIV in Sinagoga, 39 anni dopo la prima, storica e commovente visita di Giovanni Paolo II con il rabbino Toaff. E predica un dialogo interreligioso che coinvolga anche il mondo musulmano. Le parole del Rabbino capo. Tra cattolici ed ebrei occorre “ricreare un clima Di rapporti cordiali, vedere veramente cosa si possa fare insieme e costruire insieme”, così Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma. “Più dei documenti teologici – ha spiegato Di Segni – in passato ha inciso molto di più un gesto come quello che fece Giovanni Paolo II, e poi i Papi che sono venuti dopo di lui, che è quello della visita a una Sinagoga”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

