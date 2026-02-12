Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans resta invariata. In un messaggio chiaro, il Papa sottolinea che i sacerdoti continueranno ad ascoltare chi si confessa, senza distinzioni, anche se si tratta di persone con orientamenti o identità di genere diverse. La Chiesa non intende cambiare le sue posizioni, ma si impegna a offrire supporto a chi si rivolge a lei, senza giudizi.

"Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia". Queste le parole di Papa Leone XIV che nelle ultime ore ha parlato del suo approccio alla tematica Lgbtq+. "Mi pare molto improbabile, almeno nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa cambi i propri insegnamenti sulla sessualità e sul matrimonio" - ha detto Papa Leone XIV., "Capisco bene che questo sia un tema controverso, e che alcune persone avanzeranno richieste come: "Vogliamo il riconoscimento del matrimonio gay", o "vogliamo il riconoscimento delle persone trans", affinché siano ufficialmente accolti e approvati dalla Chiesa. Gli individui saranno accolti e ricevuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV: "Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia"

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Il Papa ha ribadito che la dottrina della Chiesa su gay e transgender non cambia.

Questa mattina, nella basilica di San Pietro, si è tenuta una mostra dedicata a Papa Leone XIV e alla sua passione per l’arte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Leone XIV: è la comunione con Gesù che ci fa luce di pace per il mondo; Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti; La vita in abbondanza, ecco la Lettera di Leone XIV sullo sport; Andrea Riccardi in udienza da Papa Leone, alla vigilia del 58mo anniversario della Comunità di Sant'Egidio.

Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tuttiLe coppie omosessuali. Gli Stati Uniti. L’intelligenza artificiale. Esce un’accurata biografia dedicata a papa Prevost che contiene anche un’ampia intervista ... repubblica.it

Udienza Generale 11 febbraio 2026, Papa Leone XIV: conoscere Cristo attraverso la Bibbia per un intimo dialogo con DioPapa Leone XIV rivela come la Bibbia sia la chiave per un dialogo intimo e reale con Dio, per conoscere Cristo attraverso la Parola. lalucedimaria.it

« : '». Papa Leone XIV Oggi, papa Leone XIV ci invita a farci carico, , delle pers - facebook.com facebook

#Tg2000 - Papa Leone in preghiera alla grotta di Lourdes in #Vaticano #11febbraio #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Vaticano #Lourdes #GiornataMondialeDelMalato #Preghiera #Fede #Chiesa #Pope #Papa @tg2000it x.com