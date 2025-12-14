Fabio Fognini | Soffro di ansia e attacchi di panico la prima volta mi sono sentito morire Ora so gestirli

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha condiviso per la prima volta la sua esperienza con ansia e attacchi di panico, rivelando come questi problemi abbiano influenzato la sua carriera da tennista. L’atleta ha raccontato il momento in cui ha fronteggiato per la prima volta questi episodi e come oggi sia riuscito a gestirli.

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha parlato per la prima volta di ansia e attacchi di panico, che si sono presentati spesso durante la sua carriera da tennista: "La prima volta non sai cosa fare, ti si annebbia la vista e ti senti morire. Oggi so come accoglierli e gestirli". Fanpage.it Fognini e il racconto da brividi dell’attacco di panico in diretta: “Ero al Roland Garros e…” - Nel corso della semifinale di "Ballando con le stelle", l'ex tennista ligure si confessa, parlando del suo rapporto con ansia e stress ... corrieredellosport.it

