Fabio Fognini | Soffro di ansia e attacchi di panico la prima volta mi sono sentito morire Ora so gestirli

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha condiviso per la prima volta la sua esperienza con ansia e attacchi di panico, rivelando come questi problemi abbiano influenzato la sua carriera da tennista. L’atleta ha raccontato il momento in cui ha fronteggiato per la prima volta questi episodi e come oggi sia riuscito a gestirli.

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha parlato per la prima volta di ansia e attacchi di panico, che si sono presentati spesso durante la sua carriera da tennista: "La prima volta non sai cosa fare, ti si annebbia la vista e ti senti morire. Oggi so come accoglierli e gestirli". Fanpage.it

