la toga pro report impone allo stato di risarcire un clandestino

Il tribunale di Roma ha stabilito che lo Stato deve risarcire un migrante algerino di 50 anni, condannandolo a pagare 700 euro. La causa nasce dal fatto che l’uomo, clandestino, era stato rimandato nel centro di rimpatrio in Albania senza che gli fosse garantita una procedura adeguata. È il primo caso in Italia in cui il Viminale si trova a dover pagare un risarcimento per le condizioni di un migrante trattenuto.

Ci mancava il risarcimento ai migranti che vengono mandati nel Centro di rimpatrio in Albania: siamo davanti al primo caso in cui il Viminale dovrà pagare settecento euro al 50enne algerino come disposto dal tribunale di Roma lo scorso 10 febbraio. Questo nonostante il profilo penale del migrante parli di decine di condanne per detenzione e uso di stupefacenti, così come di diversi furti. E, infatti, era stato il Questore di Cuneo a chiedere il suo trasferimento in Albania: prima, da febbraio ad aprile del 2025, era detenuto a Gorizia. Il giudice che ha emesso questa sentenza è Corrado Bile, lo stesso che nel giugno del 2024 aveva emesso la sentenza «pro migranti» condannando la Presidenza del Consiglio, i ministeri della Difesa e dei Trasporti, il capitano della nave Asso 29 e la società armatrice Augusta Offshore a risarcire cinque dei 150 migranti consegnati alle autorità libiche nel luglio 2018. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

