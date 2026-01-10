Stellato | La Corte europea impone un limite al fisco e allo Stato investigatore

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito limiti più precisi all’intervento del fisco e dello Stato investigatore, segnando un cambiamento importante nel rapporto tra potere pubblico e diritti dei cittadini italiani. Il Prof. Ezio Stellato, direttore delle Politiche fiscali dell’Istituto Milton Friedman, commenta questa sentenza come un punto di svolta nel bilanciamento tra esigenze di controllo e tutela delle libertà individuali.

Il Prof. Ezio Stellato, direttore delle Politiche fiscali dell'Istituto Milton Friedman, si esprime così sulla sentenza della CEDU: "Il duro intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo segna un passaggio decisivo nel rapporto tra fisco e cittadini italiani, imponendo una riflessione profonda sul confine tra potere pubblico e libertà individuali. Secondo i giudici di Strasburgo, l'accesso discrezionale dell'Amministrazione finanziaria ai dati bancari costituisce un'ingerenza nella vita privata non compatibile con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, configurando una violazione di carattere sistemico.

