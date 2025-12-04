Atreju | la Schlein è scappata la toga rossa pro-migranti accetta l’invito Silvia Albano | Ci sarò è giusto confrontarsi
Elly Schlein no, lei sì. “Non me l’aspettavo, ma capisco la logica legata a una certa rilevanza mediatica e a volersi mostrare disponibili al confronto anche con me che sono stata così aspramente criticata”, racconta al “ Corriere della Sera “ la presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano fresca di invito ad Atreju, la festa di FdI che inizierà tra due giorni a Castel Sant’Angelo. La “toga rossa”, come più volte definita dai giornali, parteciperà a un dibattito moderato dal direttore del Foglio Claudio Cerasa con il ministro Carlo Nordio, il professor Sabino Cassese, il senatore di FdI Alberto Balboni, l’ex pm Antonio Di Pietro, la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
