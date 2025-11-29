Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari | Devi avere quella faccettina di caz*o gli altri altrimenti si accorgono che sei timido Yildiz è più bravo di quello che gli dico
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «L’approccio è stato timido, c’è poco da fare. Poi man mano che si prendevano in mano le situazioni il pubblico ha rumoreggiato e noi subiamo quell’effetto lì. Poi dopo il gol diventa facile reagire e han reagito come le persone normali. Son stati bravi a fare gol, senza cose eccezionali. Nel secondo tempo meglio, facendo anche quello che si vuole andare a cercare, non essendo troppo scolastici nelle giocate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
