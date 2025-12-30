Una radio per chi vive senza casa | Contro la solitudine
Radio di emergenza distribuite a Napoli presso la Casa del Volto Santo. Una radio fmam pensata per i blackout elettrici che diventa "uno strumento contro i blackout esistenziali". È questo il senso dell'iniziativa, promossa dalla Casa del Volto Santo di Gesù di Napoli, insieme alla comunità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo
Leggi anche: Anziano allettato, vive in una casa popolare senza infissi: degrado "di Stato" nel Napoletano
Solidarietà alla Casa del Volto Santo di Gesù di Napoli; Il giorno in cui Eddie Vedder fece il provino per entrare nei Pearl Jam. La vera storia; Radio genera incendio in casa, Vigili del fuoco salvano due donne; 24 dicembre 2025 – Notiziario Mondo.
A Napoli una radio che tiene compagnia a chi non ha casa - Una radio fm/am pensata per i blackout elettrici che diventa "uno strumento contro i blackout esistenziali". ansa.it
Guglielmo Marconi – Le Onde che Hanno Cambiato il Mondo
Ci sono messaggi che ti ricordano quanto lontano può arrivare una voce. E quanto la radio sappia ancora stupire Vogliamo ringraziare di cuore Vesa Rinkinen, ascoltatore e appassionato di radio che vive a Vantaa, a soli 15 chilometri da Helsinki, in Finl - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.