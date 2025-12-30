Radio di emergenza distribuite a Napoli presso la Casa del Volto Santo. Una radio fmam pensata per i blackout elettrici che diventa "uno strumento contro i blackout esistenziali". È questo il senso dell'iniziativa, promossa dalla Casa del Volto Santo di Gesù di Napoli, insieme alla comunità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Una radio per chi vive senza casa: “Contro la solitudine”

Leggi anche: RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo

Leggi anche: Anziano allettato, vive in una casa popolare senza infissi: degrado "di Stato" nel Napoletano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Solidarietà alla Casa del Volto Santo di Gesù di Napoli; Il giorno in cui Eddie Vedder fece il provino per entrare nei Pearl Jam. La vera storia; Radio genera incendio in casa, Vigili del fuoco salvano due donne; 24 dicembre 2025 – Notiziario Mondo.

A Napoli una radio che tiene compagnia a chi non ha casa - Una radio fm/am pensata per i blackout elettrici che diventa "uno strumento contro i blackout esistenziali". ansa.it