La settimana di Dossier | il business dei morti al Cervello quali sono le zone più inquinate di Palermo

A Palermo, le inchieste sul settore funebre rivelano che alcune agenzie chiedono mazzette di 10, 20 o 50 euro per ottenere servizi più rapidi, come il rilascio delle salme senza autorizzazione. La causa di queste pratiche illecite risiede nella corruzione diffusa, che favorisce alcune imprese rispetto ad altre. La situazione si aggrava nelle zone più inquinate della città, dove i livelli di smog e sostanze tossiche aumentano i rischi per la salute pubblica.

Mazzette da 10, 20, 50 euro per “prendersi un caffè”, salme rilasciate senza autorizzazione e agenzie funebri favorite rispetto ad altre. All'ospedale Cervello, secondo la Procura, esisteva un vero e proprio sistema di corruzione costruito attorno al business dei morti. Tre impiegati della camera mortuaria sono finiti ai domiciliari: le intercettazioni raccontano il tariffario, i passaggi di denaro ripresi in diretta e la scoperta delle microspie. “Sono donazioni, non mazzette”, così avrebbero tentato di difendersi non appena scoperte le cimici. Sandra Figliuolo ricostruisce su Dossier come funzionava il meccanismo e chi sono i protagonisti dell'inchiesta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa settimana di Dossier, si approfondiscono le infiltrazioni nel settore sanitario, con particolare attenzione al giro di mazzette presso l'obitorio del Policlinico e alle pratiche di corruzione.

