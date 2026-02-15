La settimana di Dossier | il business dei morti al Cervello quali sono le zone più inquinate di Palermo
A Palermo, le inchieste sul settore funebre rivelano che alcune agenzie chiedono mazzette di 10, 20 o 50 euro per ottenere servizi più rapidi, come il rilascio delle salme senza autorizzazione. La causa di queste pratiche illecite risiede nella corruzione diffusa, che favorisce alcune imprese rispetto ad altre. La situazione si aggrava nelle zone più inquinate della città, dove i livelli di smog e sostanze tossiche aumentano i rischi per la salute pubblica.
Mazzette da 10, 20, 50 euro per “prendersi un caffè”, salme rilasciate senza autorizzazione e agenzie funebri favorite rispetto ad altre. All'ospedale Cervello, secondo la Procura, esisteva un vero e proprio sistema di corruzione costruito attorno al business dei morti. Tre impiegati della camera mortuaria sono finiti ai domiciliari: le intercettazioni raccontano il tariffario, i passaggi di denaro ripresi in diretta e la scoperta delle microspie. “Sono donazioni, non mazzette”, così avrebbero tentato di difendersi non appena scoperte le cimici. Sandra Figliuolo ricostruisce su Dossier come funzionava il meccanismo e chi sono i protagonisti dell'inchiesta.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Gli studi legali più prestigiosi, le liste dei candidati al Consiglio comunale e il "miele dello sballo": la settimana di Dossier
La scena politica di Agrigento si infiamma con un nuovo colpo di scena.
La settimana di Dossier: il giro di mazzette all'obitorio del Policlinico, chi sono i "woorking poor" di Palermo
In questa settimana di Dossier, si approfondiscono le infiltrazioni nel settore sanitario, con particolare attenzione al giro di mazzette presso l'obitorio del Policlinico e alle pratiche di corruzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: La settimana di Dossier: il caso del nuovo direttore amministrativo all'Izs, come sarà lo stadio del futuro; Decriptati i nomi in codice del narcotraffico, tutti i cold case sugli scomparsi e gli architetti più influenti: la settimana di Dossier - AgrigentoNotizie; La settimana di Dossier: dal trasferimenti dei mafiosi catanesi con il 41bis alla settimana di Sant'Agata; La settimana di Dossier: il business dei morti al Cervello, quali sono le zone più inquinate di Palermo.
La settimana di Dossier: il business dei morti al Cervello, quali sono le zone più inquinate di PalermoMazzette da 10, 20, 50 euro per prendersi un caffè, salme rilasciate senza autorizzazione e agenzie funebri favorite rispetto ad altre. All'ospedale Cervello, secondo la Procura, esisteva un vero e ... palermotoday.it
La settimana di Dossier: il caso del nuovo direttore amministrativo all'Izs, come sarà lo stadio del futuroUn impiegato di Roma vicino a Fratelli d'Italia è il nuovo direttore amministrativo dell'Istituto zooprofilattico. La direttrice generale Francesca Di Gaudio - già sotto attacco per i casi delle spese ... palermotoday.it
Bimbi "in ostaggio" delle società calcistiche, Lambo e debiti: il meglio di Dossier di questa settimana facebook