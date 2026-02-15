La scienza smonta i miti sull’intelligenza vegetale forse non sono loro a somigliarci | siamo noi a voler assomigliare a loro? Intanto loro diventano specchi etici emotivi e politici delle nostre crisi
La scienza ha dimostrato che le piante non possiedono un’intelligenza simile a quella umana, smentendo il mito che le vede come esseri capaci di ragionare. La scoperta arriva dopo studi che mostrano come le piante reagiscano in modo complesso all’ambiente, senza però pensare o sentire come noi. Nel frattempo, queste piante vengono usate come simboli nelle discussioni su etica e ambiente, riflettendo le nostre paure e speranze. Per esempio, il tennista Novak Djokovic, noto per la sua passione per la natura, si prende cura di un albero di fico brasiliano, considerandolo una vera e propria
Il tennista Novak Djokovic, uno dei più forti di tutti i tempi, ha l'abitudine di abbracciare un albero di fico brasiliano: considera il gesto una "medicina". Per il musicista tedesco Pantha du Prince (pseudonimo di Hendrik Weber) «gli alberi sono esseri intelligenti». La ricercatrice Monica Gagliano, docente di Ecologia evolutiva alla Southern Cross University in Australia, sostiene che ascoltare le piante è possibile: «È una pratica come la meditazione, lo yoga, la corsa. Ma a livello elementare basta trovare un albero bello grande (perché così è più semplice) e registrare con un microfono».
