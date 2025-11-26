Ex Milan Ielpo | Noi facevamo una vita normale ora i calciatori sono delle star e vivono in un mondo loro

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista esclusiva rilasciata a noi di 'PianetaMilan', Mario Ielpo ha parlato delle differenze tra il mondo del calcio dei suoi anni e oggi. Ecco le parole dell'ex portiere di Milan e Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan ielpo noi facevamo una vita normale ora i calciatori sono delle star e vivono in un mondo loro

© Pianetamilan.it - Ex Milan Ielpo: “Noi facevamo una vita normale, ora i calciatori sono delle star e vivono in un mondo loro”

Altre letture consigliate

ex milan ielpo facevamoL'ex Milan Suso: "Spalletti mi voleva all'Inter ma non potevo tradire i rossoneri" - Lunga intervista all'ex Milan Suso sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Shevchenko:| Ex Milan rifiuta la nazionale Ucraina - La settimana scorsa il presidente della Federcalcio ucraina, Anatoli Konkov, aveva offerto a Sheva ... Da calciomercato.com

Ex Milan, Zambrotta: resterà sulla panchina del Chiasso - Gianluca Zambrotta, ex difensore di Barcellona, Juventus e Milan e attuale allenatore del Chiasso, serie B svizzera, potrebbe esserlo anche nella prossima stagione, secondo indiscrezioni provenienti ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Ielpo Facevamo