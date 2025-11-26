In un'intervista esclusiva rilasciata a noi di 'PianetaMilan', Mario Ielpo ha parlato delle differenze tra il mondo del calcio dei suoi anni e oggi. Ecco le parole dell'ex portiere di Milan e Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan Ielpo: “Noi facevamo una vita normale, ora i calciatori sono delle star e vivono in un mondo loro”