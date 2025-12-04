Noi siamo calati loro sono cresciuti nel servizio

Nel post partita è Paul Buchegger a parlare per primo ai microfoni, dopo un match nel quale la Valsa Group ha deluso anche le proprie aspettative, quelle che alla vigilia potevano far sperare non in una vittoria, ma almeno in un match più equilibrato tra le due contendenti: "Secondo me siamo partiti bene – le parole dell’opposto austriaco, uno dei migliori in campo lato Modena- mettendo subito pressione in battuta in una battaglia di ace. Dopo noi siamo calati dai nove metri, mentre loro hanno servito sempre meglio, mettendoci anche il muro e poi in fiducia anche le difese e il contrattacco. Purtroppo non siamo riusciti a rimanere attaccati al match come volevamo, l’unico nostro obiettivo deve essere mantenere la testa alta e lavorare in vista di sabato prossimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Noi siamo calati, loro sono cresciuti nel servizio"

Scopri altri approfondimenti

Che dire! Un anno letteralmente volato, tra esperienze lavorative gratificanti...E siamo, che lo si voglia o meno, gia calati nel clima Natalizio. Cominciamo quindi il mese di dicembre con una poesia di Thomas Stearns Eliot contenuta nel volume " La coltivazion - facebook.com Vai su Facebook

"Noi siamo calati, loro sono cresciuti nel servizio" - Nel post partita è Paul Buchegger a parlare per primo ai microfoni, dopo un match nel quale la Valsa Group ... Da ilrestodelcarlino.it

Criminalità: siamo quinti in Italia. Furti e rapine restano una piaga. Sadegholvaad: "Ma in trent’anni i reati sono calati del 40 per cento" - La buona notizia è che la nostra provincia – per il secondo anno consecutivo – resta fuori dal ’podio’ della criminalità. Riporta ilrestodelcarlino.it

Inter, Pio Esposito su Chivu: "Siamo cresciuti assieme, gli sono riconoscente" - 1 dell'Inter sul Monza (poi la partita è terminata con la vittoria ai rigori dei nerazzurri dopo il 2- Scrive tuttomercatoweb.com