Savino Del Bene blinda il secondo posto nel girone d’andata con il successo a Macerata
Cbf Balducci Hr Macerata – Savino Del Bene Volley 0-3 (15-25, 24-26, 16-25) CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte n.e., Sismondi n.e., Kokkonen 10, Kockarevic 3, Bonelli, Mazzon 4, Piomoboni, Ornoch 2, Caforio (L1), Crawford n.e., Clothier 6, Decortes 11, Baldassari (L2) n.e.. All.: Linoetti. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 4, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 9, Ognjenovic 3, Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 9, Antropova 16, Weitzel 10. All.: Gaspari. ARBITRI: Luciani – Cruccolini MACERATA – La Savino Del Bene Volley conquista una vittoria convincente per 3-0 sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata, assicurandosi il secondo posto al termine del girone d’andata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Savino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com Vai su Facebook
Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X Vai su X
Savino Del Bene, ritorno europeo da grande squadra: Alba Blaj travolta 3-0 - Gaspari: “Adesso testa a Macerata, dieci giorni decisivi per la stagione” ... Riporta intoscana.it
Paola Egonu decide il derby, Scandicci blinda il secondo posto - Un carabiniere, Marco Lomagistro di 31 anni, è stato trovato morto nella caserma di Tursi (Matera) dell'Arma, dove prestava servizio. Come scrive msn.com
Savino Del Bene in ritmo. C’è l’esame con Monviso - La squadra di Gaspari sarà impegnata nel Mondiale per club in Brasile. Secondo sport.quotidiano.net