La Sancataldese rimonta due volte il Paternò ultimo in classifica

La Sancataldese ha ottenuto una rimonta sorprendente contro il Paternò, che occupa l’ultimo posto in classifica, dopo essere passata in svantaggio due volte. La causa di questa prestazione è stata una serie di errori difensivi del Paternò, che hanno permesso agli avversari di recuperare il risultato. La squadra di casa ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a tornare in partita grazie a due gol di testa nel secondo tempo. Tuttavia, la sconfitta mette in discussione le ambizioni di salvezza della Sancataldese, che ora deve trovare subito una vittoria per rialzarsi. Pidatella,

Sancataldese, Sconfitta Bruciante e Sogni di Salvezza a Rischio: Pidatella Deve Ritrovare la Via della Vittoria. La Sancataldese ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Paternò, attualmente ultimo nel girone del campionato di Serie D, per 3-2. Il match, disputato il 15 febbraio 2026, complica ulteriormente la lotta per la salvezza della squadra siciliana, e mette sotto pressione il neo allenatore Orazio Pidatella. Una rimonta sfumata nel finale che lascia l'ambiente con l'amaro in bocca e un futuro incerto. La Partita: Un Inizio Promettente, un Finale Amaro. Il Paternò si è portato in vantaggio al 19' minuto grazie al gol di Ferrandino, scuotendo la Sancataldese e costringendola a reagire immediatamente.