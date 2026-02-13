Sancataldese | Pidatella cerca il rilancio a Paternò trasferta ostica senza tifosi per allontanare la retrocessione

Pidatella della Sancataldese ha deciso di puntare tutto sulla trasferta a Paternò per cercare di risollevare le sorti della squadra. La partita si gioca senza il supporto dei tifosi, che non potranno essere presenti allo stadio, e rappresenta un’occasione per migliorare la posizione in classifica. La squadra si prepara a affrontare un avversario difficile, sperando di ottenere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di salvezza.

Sancataldese alla Ricerca di un Rilancio: Pidatella Contro il Paternò per una Nuova Speranza. La Sancataldese affronta una sfida cruciale sul campo del Paternò, con l’obiettivo di risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione del campionato dilettantistico siciliano. Il ritorno in panchina di Orazio Pidatella, allenatore già noto alla squadra, rappresenta una scommessa per invertire una stagione finora complicata, resa ancora più difficile dal divieto di trasferta imposto ai tifosi. Un Momento Delicato in Classifica. La Sancataldese si presenta a questa partita con un bilancio di 21 punti, una posizione che la costringe a guardarsi alle spalle e a non sottovalutare l’avversario.🔗 Leggi su Ameve.eu

