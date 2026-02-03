Così la Russia conduce la guerra cognitiva contro l’Occidente Il paper dell’Istituto Germani

La Russia sta portando avanti una vera e propria guerra cognitiva contro l’Occidente, e non si tratta solo di propaganda. È un’azione che mira a influenzare le opinioni e a creare confusione, e i ricercatori dell’Istituto Germani sottolineano come sia un fronte di battaglia molto più complesso di quanto si pensi. Molti continuano a ridurre tutto a semplici messaggi pubblicitari, ma in realtà si tratta di una strategia articolata e mirata.

L’errore più frequente nel leggere l’azione russa contro l’Occidente è continuare a chiamarla propaganda. La propaganda presuppone un messaggio, un contenuto ideologico da trasmettere. La strategia russa contemporanea, viceversa, lavora per sottrazione, dissolvendo la possibilità stessa di giudizio. È su questo terreno che si sviluppa la guerra cognitiva del Cremlino, un insieme coerente di dottrine, pratiche e apparati che affondano le radici nelle  misure attive sovietiche e che trovano oggi piena espressione nella guerra ibrida contro le società occidentali. E, sullo stesso terreno, si struttura il paper firmato dal generale Cristadoro e pubblicato dall’Istituto Gino Germani. 🔗 Leggi su Formiche.net

