Doppio fronte | trattative Occidente-Russia a Ginevra pressioni su Kiev per il negoziato
Delegazioni ucraine, statunitensi ed europee si riuniranno oggi a Ginevra per esaminare il piano in 28 punti di Washington che impone concessioni territoriali e militari a Kiev, avviando un confronto urgente sulla fine del conflitto. Il negoziato si sposta a Ginevra. L’iniziativa diplomatica si intensifica nelle prossime ore con l’arrivo in Svizzera del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, e dell’inviato speciale Steve Witkoff, mentre il segretario all’Esercito Daniel Driscoll si trova già sul posto dopo un incontro a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo un funzionario statunitense, la delegazione americana terrà una cena informale questa sera con gli inviati ucraini guidati da Andriy Yermak, nominato con decreto presidenziale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
