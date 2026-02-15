La Russa attacca | In 11 contro 11 avremmo vinto comunque Chiellini e Comolli hanno aggredito e insultato l’arbitro e parlano di spirito olimpico

Da juventusnews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe La Russa ha criticato duramente l'atteggiamento dei giocatori, sostenendo che in parità numerica avrebbero comunque avuto la meglio. Durante una diretta televisiva, ha precisato che Chiellini e Comolli hanno aggredito e insultato l’arbitro, nonostante parlino di spirito olimpico. La sua dichiarazione arriva dopo la partita di ieri sera a San Siro, dove i protagonisti della Juventus sono stati al centro di polemiche.

La Russa attacca: «In 11 contro 11 avremmo vinto comunque». Le parole del Presidente del Senato dopo il match di ieri sera disputato a San Siro. Ignazio  La Russa, Presidente del Senato, ha parlato a  Telelombardia  del derby d’Italia vinto fra le polemiche dell’ Inter per 3 a 2. Di seguito le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO INTER-JUVE – « Io intanto voglio dire due cose. Che dopo l’1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 goal di scarto. Non c’è nessuna prova che a parità di uomini non avremmo superato la Juve, secondo me avremmo vinto comunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

