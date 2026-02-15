La Russa attacca | In 11 contro 11 avremmo vinto comunque Chiellini e Comolli hanno aggredito e insultato l’arbitro e parlano di spirito olimpico

Giuseppe La Russa ha criticato duramente l'atteggiamento dei giocatori, sostenendo che in parità numerica avrebbero comunque avuto la meglio. Durante una diretta televisiva, ha precisato che Chiellini e Comolli hanno aggredito e insultato l’arbitro, nonostante parlino di spirito olimpico. La sua dichiarazione arriva dopo la partita di ieri sera a San Siro, dove i protagonisti della Juventus sono stati al centro di polemiche.

La Russa attacca: «In 11 contro 11 avremmo vinto comunque». Le parole del Presidente del Senato dopo il match di ieri sera disputato a San Siro. Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha parlato a Telelombardia del derby d'Italia vinto fra le polemiche dell' Inter per 3 a 2. Di seguito le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO INTER-JUVE – « Io intanto voglio dire due cose. Che dopo l'1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 goal di scarto. Non c'è nessuna prova che a parità di uomini non avremmo superato la Juve, secondo me avremmo vinto comunque.