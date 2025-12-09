Damascelli attacca Comolli | Teme l’ombra di figure come Chiellini e Del Piero in società Vi spiego il motivo

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il pensiero del giornalista. Tony Damascelli, sulle pagine de “ Il Giornale “, è intervenuto sul  momento difficile  che sta attraversando la  Juventus, puntando il dito contro l’operato della dirigenza e, in particolare, contro l’ algoritmico CEO  del club,  Damien Comolli. Le sue critiche non risparmiano l’ atteggiamento personale  del dirigente e le  scelte strategiche  adottate. Il mistero buffo: Comolli contro la storia del club. Damascelli  ha espresso un  giudizio severo  sulla nomina di  Comolli  da parte di  John Elkann, definendola un  “mistero buffo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

