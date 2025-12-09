Damascelli attacca Comolli | Teme l’ombra di figure come Chiellini e Del Piero in società Vi spiego il motivo
. Il pensiero del giornalista. Tony Damascelli, sulle pagine de “ Il Giornale “, è intervenuto sul momento difficile che sta attraversando la Juventus, puntando il dito contro l’operato della dirigenza e, in particolare, contro l’ algoritmico CEO del club, Damien Comolli. Le sue critiche non risparmiano l’ atteggiamento personale del dirigente e le scelte strategiche adottate. Il mistero buffo: Comolli contro la storia del club. Damascelli ha espresso un giudizio severo sulla nomina di Comolli da parte di John Elkann, definendola un “mistero buffo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le parole del giornalista Tony Damascelli de Il Giornale Che ne pensate? #Fiorentinanews #EdinDzeko #forzaviola - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Damascelli: Comolli incompetente, screanzato e maleducato anche con i membri del Cda, ha fatto solo guai - La firma de Il Giornale Damascelli condanna Elkann e mette spalle al muro il dg francese Comolli che si starebbe comportando male con tutti, si salva solo Spalletti ... Segnala sport.virgilio.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it