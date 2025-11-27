La Russa | C’avete ‘Maignato’ A portieri invertiti avremmo vinto 3-0 Con Gattuso …
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato del derby tra Inter e Milan. Il tifoso nerazzurro è tornato anche sulla questione Gattuso. Ecco un estratto da TMW. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
