Fonseca torna in panchina per la prima volta dopo nove mesi | la squalifica è ufficialmente finita

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove mesi fa l'allenatore è stato fermato per il duro faccia a faccia con l'arbitro, ma oggi la sua squalifica è giunta al termine e potrà sedere di nuovo sulla panchina del Lione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

