La rete dei sentieri cresce | sempre più fitta curata e attrattiva

Il Comune di San Marcello ha ampliato e migliorato la sua rete di sentieri dopo aver investito risorse per riparare i percorsi danneggiati dalle intemperie. Ora i sentieri sono più numerosi e più curati, attirando escursionisti da tutta la regione. La novità si nota anche in alcune nuove installazioni di segnaletica e punti di ristoro lungo il percorso.

La rete dei sentieri sul territorio del comune di San Marcello è sempre più fitta e interconnessa. Un valore aggiunto in chiave turistica, ma non solo. "I sentieri significano radici e sviluppo: una realtà consolidata, un valore per tutta la comunità e il territorio", lo afferma il vicesindaco del Comune di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini. La sentieristica di San Marcello Piteglio non è solo una rete di percorsi, ma il battito vivo della storia e dell’identità della Montagna pistoiese: centinaia di chilometri che raccontano la storia e l’identità di chi sulla Montagna ci vive. "È un valore consolidato per l’intera comunità – aggiunge Buonomini, che da anni ha investito energie su questo patrimonio - sono convinto che riscoprire le antiche connessioni significhi costruire il presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Parco Nazionale del Cilento si prepara a rinnovare e potenziare la sua rete escursionistica attraverso un progetto strategico di ripristino dei sentieri, valorizzando ulteriormente questa importante area protetta ricca di biodiversità, natura e tradizioni locali.

