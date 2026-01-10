Pontedera cresce ancora, residenti a quota 30.298. “La città è viva e attrattiva”.

Pontedera continua a crescere, raggiungendo una popolazione di 30.298 abitanti. La città si conferma un centro vivo e attrattivo, contribuendo allo sviluppo della Valdera. Nel 2025, i dati demografici dei principali Comuni della zona evidenziano variazioni, riflettendo le dinamiche di un’area in evoluzione. Un quadro che testimonia la vitalità e l’interesse crescente per questa realtà territoriale.

Pontedera, 10 gennaio 2026 – Nei tre principali Comuni della Valdera l’incremento demografico alla fine del 2025 vede alti e bassi. Aumentano gli abitanti a Pontedera e Ponsacco, sono in leggera decrescita a Calcinaia e Fornacette. Nella città della Vespa si è arrivati a 30.298 abitanti (+92 rispetto ai 30.206 del 2024). Di questi 15.010 sono maschi, 15.288 le femmine e 13.184 le famiglie. Superata quota 30mila abitanti nel 2023, l’andamento demografico a Pontedera, almeno negli ultimi sei anni, è sempre andato in crescendo. “Il trend demografico positivo non è una medaglia simbolica – commenta il sindaco Matteo Franconi – ma l’effetto di alcune caratteristiche oggettive che sono proprie di Pontedera: questa città è viva e attrattiva, un luogo dove poter vivere in ragione dei servizi che mette a disposizione, delle opportunità che offre, delle occasioni che consente, dello spirito che la anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

