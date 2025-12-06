Mandragora segna su rigore al Sassuolo ma Kean non la prende bene

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rigorista designato sblocca dal dischetto il risultato a Reggio Emilia, ma l'attaccante azzurro voleva tirare il rigore e non esulta al gol del compagno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mandragora segna su rigore al Sassuolo, ma Kean non la prende bene...

