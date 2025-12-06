Mandragora segna su rigore al Sassuolo ma Kean non la prende bene

Il rigorista designato sblocca dal dischetto il risultato a Reggio Emilia, ma l'attaccante azzurro voleva tirare il rigore e non esulta al gol del compagno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mandragora segna su rigore al Sassuolo, ma Kean non la prende bene...

Approfondisci con queste news

?"Mandragora contro la Juventus segna un gol straordinario, con una prodezza balistica che appartiene al suo capitale tecnico. La nuova Fiorentina di Vanoli ottiene un secondo pareggio consecutivo che oggi non può servire. Il calendario non è semplice n - facebook.com Vai su Facebook

Mandragora segna su rigore al Sassuolo, ma Kean non la prende bene - Il rigorista designato sblocca dal dischetto il risultato a Reggio Emilia, ma l'attaccante azzurro voleva tirare il rigore e non esulta al gol del compagno ... Segnala msn.com

DIRETTA / Sassuolo-Fiorentina 0-1, Mandragora segna su rigore - Prima del calcio di rigore c'è stato una piccola discussione tra Mandragora e Kean, che voleva calciare il penalty. Secondo firenzetoday.it

Rigorista Fiorentina, sorpresa Mandragora: cambiano le gerarchie? - Fiorentina, con Mandragora che ha calciato a sorpresa un rigore: nuove gerarchie dagli 11 metri? fantamaster.it scrive

Mandragora o Kean: chi è il rigorista della Fiorentina? L'episodio di Sassuolo fa discutere - Il centrocampista viola si è presentato dal dischetto al posto di Moise Kean e Albert ... Si legge su tag24.it

Serie A: Sassuolo-Fiorentina in campo 0-1, gol su rigore di Mandragora - DIRETTA - Muric a sinistra, pallone a destra: i viola passano in vantaggio! Lo riporta ansa.it

Fiorentina, Kean vuole tirare il rigore, Parisi lo porta via: cosa è successo - C'è stato qualche secondo di stallo in casa viola al momento del calcio di rigore assegnato da Pairetto alla Fiorentina contro il Sassuolo al minuto 9 del match del Mapei Stadium. Segnala msn.com