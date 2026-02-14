Dolore e Rimpianti | Il Tormento di una Madre per la Tragica Perdita della Figlia

Maria, madre di Laura, si trova a rivivere il dolore della perdita della figlia, avvenuta a causa di un incidente stradale. La sua mente è invasa da ricordi e rimpianti, mentre cerca di capire cosa sarebbe potuto andare diversamente. Ogni sera, percorre le strade del quartiere, sperando di trovare risposte tra le ombre e i silenzi delle strade vuote. Un messaggio non risposto e un'ultima telefonata ancora impressa nella memoria alimentano il suo tormento quotidiano.

Una madre cammina tra i minuti di una sera qualunque e le domande che non passano. Il suo sguardo torna a quel telefono, a quel "tutto bene", al patto di fiducia costruito giorno dopo giorno. Nel mezzo c'è il vuoto di una perdita che non ammette ritorni, e un dolore che chiede solo di essere guardato senza giudizio. La voce di Mariangela è ferma, eppure ti arriva sottopelle. Parla di Zoe con orgoglio semplice. Una ragazza di 17 anni, curiosa del mondo, con il desiderio di studiare Psicologia. C'erano appunti sul futuro: la patente, una macchina scelta insieme, piccoli risparmi ogni mese. Cose normali, quindi preziose.